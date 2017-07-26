«Обращение в связи с ситуацией вокруг Сейтказы Матаева». «В мире все большее распространение получает Big Data». «Казахстан уравновешивает влияние России военным договором с США». «Тохтар Тулешов отец 21 ребенка»

Сетевой Казахстан. 26 июля 2017г.

CAMONITOR . COM . Президент Казахского ПЕН клуба Бигельды ГАБДУЛЛИН, Директор Мусульманского комитета по правам человека в Центральной Азии Мурат ТЕЛИБЕКОВ – «Обращение в связи с ситуацией вокруг Сейтказы Матаева» — Президенту Республики Казахстан Н.А.НАЗАРБАЕВУ — Состояние здоровья Председателя Союза журналистов Казахстана Сейтказы МАТАЕВА, находящегося в исправительной колонии, вызывает глубокую тревогу общественности. Вот уже более шести месяцев он находится в санчасти из-за высокого давления. По состоянию на 19 июля С. Матаев отбыл уже более 13 месяцев из 2-х лет 8 месяцев срока наказания. Положенный по закону срок для изменения меры наказания подошел еще 15 мая, однако заседание суда по рассмотрению этого вопроса трижды откладывалось. 20 июля состоялось заседание Капчагайского городского суда, на котором ему вновь отказали в применении такой меры, как ограничение свободы… В этой связи Казахский ПЕН клуб и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии убедительно просят Вас проявить снисхождение в отношении Сейтказы Матаева.

Женис БАЙХОЖА – «И все-таки в чем преимущество русских школ перед казахскими?» — Статья «Я искренне сочувствую казахстанцам, отдающим детей в русские школы» за авторством директора республиканского центра Kazbilim Аятжана АХМЕТА наделала много шума, а сам он был вознесен на пьедестал национально озабоченной частью казахского общества, которая восприняла его аргументацию как истину в последней инстанции. Но ее, эту аргументацию, легко опровергнуть.

IA — CENTR . RU . «Казахстан-2017: Блеск и нищета властного транзита. Ч.1» — Андрей КАРПОВ — Большая часть же подобного рода публикаций в изданиях, которые вспоминают о Казахстане от случая к случаю, ни на чем не основаны, кроме как общего представления авторов о ситуации в стране. Другое дело – эксперты, которые обладают неким инсайдом. Это и казахстанские и российские авторы. Есть определенная информация, которую они получают из собственных источников – на ее основании можно сделать какие-то условные выводы о вероятной схеме транзита – и то, о каких-то возможных сценариях, с очень высокой степенью допущения.

VLAST . KZ . Айман ЖУСУПОВА – «Как Big Data могут спасти социологию в Казахстане» — «Общественная социология» может оказаться достовернее традиционной. В последнее время в мире все большее распространение получает Big Data. Что это такое? Это огромный массив данных, который был создан вследствие технологических инноваций. Сюда входят и биллинговые архивы сотовых компаний, которые позволяют наблюдать количество и регулярность коммуникаций абонентов на протяжении многих лет, данные активности в социальных сетях и поисковых запросов в сети, материалы видеонаблюдения в общественных местах, архивы личных записей кадровых отделов крупных компаний.

EXCLUSIVE . KZ . Аскар МУМИНОВ – «Казахстан уравновешивает влияние России военным договором с США» — Казахстан и США заключили пятилетний план военного сотрудничества на 2018-2022 годы. Однако, какие конкретные меры он включает, ни казахстанская, ни американская сторона детали раскрывать не стали.

365 INFO . KZ . «Национализм в Казахстане: копания в прошлом не решат актуальных проблем» — Вместо того, чтобы «ковырять болячки прошлого», нужно предлагать шаги по развитию страны в настоящем. Сегодня в мире наблюдается усиление национализма, особенно это касается стран постсоветского пространства. Своими наблюдениями делится социолог Есет ЕСЕНГАРАЕВ. При этом он отмечает, что в здоровом национализме, базирующимся на любви к родине, ничего плохого нет. Однако сегодняшний национализм, возникающий в Казахстане и России, нередко приобретает радикальные формы и при этом позиционируется как патриотизм.

AZATTYQ . ORG . «Пропавших в Египте студентов из Казахстана нашли в полиции» — Несколько дней не было вестей о шести казахстанских студентах, поехавших в Египет на языковые курсы. Сегодня выяснилось, что они были задержаны. Некоторые из их родственников заявляют, что молодые люди «читали намаз, но не были религиозными фанатиками».

«Телеоценка ценностей» — Министерство информации и коммуникаций Казахстана запустило в эфир казахстанских телеканалов серию социальных роликов, пропагандирующих «патриотизм» и «семейные ценности». Некоторые специалисты, однако, считают, что из сюжетов роликов это совсем не очевидно.

«Суд ограничил свободу Ларисы Харьковой на четыре года» — Бывший председатель Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана (КНПК) Лариса ХАРЬКОВА признана судом в городе Шымкенте виновной в злоупотреблении полномочиями и приговорена к четырем годам ограничения свободы с конфискацией имущества.

TIME . KZ . «Козырные дамы пивного короля» — Тохтар ТУЛЕШОВ известен прежде всего своими “подвигами” на ниве сомнительной предпринимательской и “политической” деятельности. Но мало кто за пределами Шымкента знает, что он отец 21 ребенка, которых ему родили четыре любимые женщины. Матерей с детьми опального олигарха выселяют из занимаемых квартир и домов в связи с конфискацией его имущества. Между тем в Енбекшинском райсуде Шымкента в эти дни рассматривают исковые заявления двух из этих женщин — они добиваются от “пивного короля” выплаты алиментов на совместных детей.

«Многодетный террорист» — В Уральске начался суд над шейхом ХАЛИЛОМ, депортированным в Казахстан из Саудовской Аравии. Многодетного отца обвиняют в возбуждении социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, повлекшей тяжкие последствия.

«Здоровье ничто, имидж — всё!» — В Петропавловске уникальный для местной медицины случай: пациент смог доказать врачебную ошибку и взыскать с больниц моральный и материальный ущерб. Правда, ушло на это без малого шесть лет! А ущерб женщине, которая из здорового человека за одну ночь превратилась в инвалида второй группы, оценили всего-навсего в 2,5 миллиона тенге.

KAPITAL . KZ . «Как бороться со спекуляциями на рынке земли?» — «В Казахстане сформировался своего рода неофициальный конгломерат, куда входят землевладельцы, мелкие перекупщики земли, риелторы, агентства недвижимости, оценочные компании, частные землеустроительные службы. Они управляют рынком земли, из-за чего земельные участки стоят несопоставимо с уровнем жизни населения», — такого мнения придерживается Бакытжан БАЗАРБЕК, юрист, международный эксперт по земельному и экологическому праву. В интервью он представил варианты решения проблемы.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Опять девальвация? Аналитики предрекают рекордное падение тенге» — Курс доллара в Казахстане может подскочить до 420 или 450 тенге за единицу американской валюты для покрытия расходов бюджета на ЭКСПО и помощь Казкоммерцбанку.

INFORMBURO . KZ . Айдархан КУСАИНОВ, советник председателя Нацбанка РК – «Казахстанцы постепенно отходят от доллара» — Почти 30% тенге, потраченных на валюту, вкладывается в рубль, а ведь ещё три года назад эта доля составляла около 5%. В итоге за период с января 2016 по май 2017 года около 1,12 трлн тенге были выведены из доллара, то есть наличные накопления в долларах оказались даже ниже уровней пяти-шестилетней давности (2011-2013 годов). Деньги вернулись в тенге и частично перешли в российский рубль.

«Катастрофичной назвали ситуацию с производством сахара в Казахстане» — На сегодня в республике остро стоит проблема переработки сахарной свёклы. Шесть заводов загружены только на 40%.

SAYASAT . ORG . «Последует ли Сагадиев за Биртановым?» — Популярный экономист, глава общественного фонда им. Б.Тайжана Мухтар ТАЙЖАН призвал главу МОН РК Ерлана САГАДИЕВА к дебатам на ТВ. Точь-в-точь по аналогии к прошедшим дебатам главы Минздрава Елжана БИРТАНОВА и экономиста Рахима ОШАКБАЕВА. Правда, по вопросам языка и истории, а также образования. Министерская реакция, по словам г-на Тайжана, ещё не последовала.

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