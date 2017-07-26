Доля иностранных специалистов на рынке Казахстана составляет лишь 0,4% всего занятого населения страны

Астана. 26 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров . Легально в Казахстане трудятся лишь около 27 тыс. иностранных граждан, сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

«Новый закон о миграции мы приняли, то есть внесли изменения. Они предусматривают упрощение процедуры привлечения иностранных работников и ужесточение требований к их квалификации. На 1 июля 2017 года 27 тыс. иностранных сотрудников работают по трудовому разрешению на казахстанских предприятиях», — сказала Т. Дуйсенова в ходе пресс-конференции в среду.

«Это составляет 0,4% от всей численности занятого населения Казахстана. Это, конечно, небольшое количество. Еще раз повторюсь, мы ужесточили требования к квалификации работников, которых мы привлекаем», — пояснила она.