Астана. 26 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров . Малообеспеченные семьи в Казахстане будут получать адресную помощь в новом формате, сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова.

«Об этом мы очень часто говорили, разъясняли, и я хотела сегодня повторить, что меняется идеология формата. Адресную помощь будут получать все малообеспеченные семьи, которые живут за чертой бедности», — сказала Т. Дуйсенова на пресс-конференции в среду.

«Если эта семья не имеет дохода и по объективным причинам ее члены не могут работать, они будут получать социальную помощь. Если в семье есть трудоспособные члены, которые могут работать и могут участвовать в наших программах занятости, то эта семья будет получать два пакета соцподдержки: первая — это адресная соцпомощь, и вторая — мы предоставляем возможность обучиться профессии, получить микрокредиты за счет государства. У семьи также появляется возможность в добровольном порядке переселиться в другие регионы и там трудоустроиться», — пояснила министр.

Она отметила, что уже завершены выплаты повышенных пенсий в стране.