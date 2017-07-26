Экс-главе ЕНПФ Ерденаеву продлили арест до 28 августа

Алматы. 26 июля. КазТАГ – Арест экс-главе АО «Единый накопительный фонд» (ЕНПФ) Руслану Ерденаеву продлен еще на месяц, сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

«Постановлением Алмалинского районного суда г.Алматы продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 8 месяцев, то есть до 28 августа, в отношении подозреваемых лиц – председателя правления АО «ЕНПФ» Руслана Ерденаева, начальника управления финансовых рисков департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Мусы Бахтова, председателя наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын» Бахытжана Кенжебаева, директора ТОО «БузгулАурум» Азата Найзагарина», — сказали в суде во вторник.

Также судом удовлетворено ходатайство о продлении меры пресечения до 6 месяцев, то есть до 23 августа в виде содержания под стражей и в отношении бывшего заместителя директора ТОО «Мегатрансазия» Талгаса Туртаева и до 8 августа в отношении экс-заместителя председателя правления АО «ЕНПФ» Дабыра Медетбекова.

Как сообщалось, экс-глава ЕНПФ Р.Ерденаев, М. Бахтов, Б. Кенжебаев, а также А.Найзагарин были арестованы в январе текущего года. Им предъявлено обвинение по ст. 189 ч. 4 п. 2 (присвоение и растрата вверенного чужого имущества) УК РК.