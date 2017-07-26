Т7,1 трлн пенсионных накоплений аккумулированы в ЕНПФ на 1 июля

Алматы. 26 июля. КазТАГ – Общая сумма пенсионных накоплений, аккумулированных в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) по состоянию на 1 июля, составила Т7,1 трлн, говорится в сообщении пресс-центра пенсионного фонда.

«По состоянию на 1 июля 2017 года пенсионные активы ЕНПФ без учета денег на счетах пенсионных взносов и выплат составили 7 138,97 млрд тенге, что на 458,83 млрд больше, чем на начало года, когда этот показатель составлял 6 680,14 млрд тенге», — говорится в распространенном в среду сообщении.

При этом средневзвешенная доходность к погашению долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле пенсионных активов ЕНПФ, по состоянию на 1 июля составила 8,1% годовых. По итогам 6 мес. 2017 года чистый инвестиционный доход, распределенный на счета вкладчиков, составил Т205,7 млрд, уточняется в сообщении.

«На сегодняшний день основную долю в портфеле – 42,43% – составляют государственные ценные бумаги РК, текущая стоимость которых за июнь 2017 года увеличилась на 126,55 млрд и составила 3 028,74 млрд тенге. На втором месте по объему инвестированных в них пенсионных активов находятся «облигации банков второго уровня РК», чья доля в портфеле равна 19,13%. Текущая стоимость этих облигаций составила 1 365,84 млрд тенге», — указано в сообщении.

Текущая стоимость облигаций квазигосударственных организаций Казахстана составила Т808,13 млрд, а их доля в портфеле – 11,32%.

Финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов ЕНПФ, в основном номинированы в тенге (72,78%), в долларах США (26,6%) и российских рублях (0,48%).

Напомним, ЕНПФ открыт в августе 2013 года. Учредителем и единственным акционером фонда является правительство РК в лице комитета госимущества и приватизации министерства финансов РК. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк РК.