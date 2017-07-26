Из-за нештатной ситуации с самолетом авиакомпании SCAT в Стамбуле на несколько часов задержаны рейсы в Актау

Алматы. 26 июля. КазТАГ – Из-за нештатной ситуации с самолетом авиакомпании SCAT в Стамбуле на несколько часов задержаны рейсы на прилет и вылет в Актау.

«Рейс DV812 направлением Стамбул – Актау должен был вылететь 26.07.2017 в 4.50 местного времени. Во время ожидания очереди на вылет произошло незначительное повреждение воздушного судна Boeing 737 на земле», — говорится в сообщении авиакомпании в среду.

Как уточняется, в связи с происшествием авиакомпания отправила в Стамбул резервное воздушное судно для отправки пассажиров.

Данная ситуация послужила причиной задержки нескольких рейсов. В аэропорту Алматы задерживается вылет рейса в Актау на неопределенное время, прилет же из Актау в Алматы задерживается на 8 часов. Также на 2 часа позже ожидается прилет рейса из Шымкента.