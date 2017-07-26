В Усть-Каменогорске строят автомобильный завод мощностью 120 тыс. машин в год

Усть-Каменогорск. 26 июля. КазТАГ – В Усть-Каменогорске идет строительство автомобильного завода мощностью 120 тыс. машин в год, сообщили в информационном центре Восточно-Казахстанской области.

«Строительство завода полного цикла ведется в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса», поддержку оказывает акимат ВКО. На той же площадке создается технопарк по производству компонентов. После выхода на полную мощность проект позволит создать 12 тыс. новых рабочих мест», — сообщили в информцентре в среду.

Сейчас в Усть-Каменогорске в рамках этого проекта идет строительство инфраструктуры, дорог, мощностей электро- и водоснабжения, железнодорожных веток. Планируется, что проект станет крупнейшим в машиностроительной отрасли за всю историю.

«Общий объем инвестиций в проект составит около 80 млрд тенге. Выпуск автомобилей будет проходить в две очереди. На первом этапе будет выпущено 60 тыс. авто. На втором — доведение мощности завода до 120 тыс. единиц техники. Большая часть выпускаемых машин пойдет на экспорт», — проинформировали в ведомстве.