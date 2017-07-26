Караганда. 26 июля. КазТАГ – В Карагандинской области запустили первый этап завода по утилизации автомобилей, передает корреспондент КазТАГ.

«Данный проект реализуется в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития. Завод по утилизации автомобилей не имеет аналогов в Центрально-Азиатском регионе и является одним из крупнейших проектов страны по переработке», — сказал на открытии завода в среду аким области Ерлан Кошанов.

Производство разместилось в специальной экономической зоне «Сарыарка».

По словам акима, проект является экологическим, новый завод оснащен современным итальянским оборудованием.

«Полное завершение строительства первого казахстанского завода по утилизации старых автомобилей запланировано на декабрь 2017 года», — уточнил Е. Кошанов.

В рамках второго этапа предусмотрен ввод пиролизной установки, позволяющей довести глубину переработки до 98%. Полученная из отходов продукция будет доставляться на металлургические предприятия региона.

Общая стоимость проекта составляет порядка Т3,4 млрд, здесь планируется создать более 70 рабочих мест. За час завод будет перерабатывать до 20 старых автомобилей.