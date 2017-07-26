МОН не будет устанавливать стоимость обучения в частных вузах Казахстана, заявил глава ведомства

Астана. 26 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров . Министерство образования и науки РК не будет устанавливать стоимость обучения в частных вузах Казахстана, сообщил глава ведомства Ерлан Сагадиев.

«Если высшее учебное заведение считает, что при этой стоимости у него будет достаточное количество студентов – значит, это правильно. Это рынок, это услуга. Я не думаю, что министерство образования должно диктовать частным вузам, какие цены устанавливать на то или иное обучение, иначе у нас опять пойдет замкнутый круг: та же коррупция, те же очереди, недоступности и так далее. Поэтому в этом отношении мы надеемся, что рынок, рыночные силы сработают», — сказал Е.Сагадиев в ходе пресс-конференции в среду.

По данным Ассоциации вузов Казахстана, стоимость обучения по программе бакалавриата в 2016-2017 учебном году составляет от Т150 тыс. до Т2 млн.