Несколько вариантов казахского алфавита на латинице будут разработаны для обсуждения

Астана. 26 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров . Несколько вариантов казахского алфавита на латинице будут разработаны и представлены на обсуждение, сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

«Что касается перехода на латиницу. Это важный проект. Здесь важно быть осторожным, не ошибиться. В этом году единственное, что нужно сделать, – это принять какой-то приемлемый для всех алфавит. Подготовить несколько вариантов, обсудить их, принять какой-то алфавит и уже дальше выстроить план работы по переходу на латиницу. Специальная комиссия создана, она работает», — сказал Е.Сагадиев в ходе пресс-конференции в среду.

Напомним, в апреле глава государства Нурсултан Назарбаев поручил разработать казахский алфавит на латинице до конца года и перейти на него до 2025 года.