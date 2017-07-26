Несколько вариантов казахского алфавита на латинице будут разработаны для обсуждения

Новости 23 0

Астана. 26 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров. Несколько вариантов казахского алфавита на латинице будут разработаны и представлены на обсуждение, сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

«Что касается перехода на латиницу. Это важный проект. Здесь важно быть осторожным, не ошибиться. В этом году единственное, что нужно сделать, – это принять какой-то приемлемый для всех алфавит. Подготовить несколько вариантов, обсудить их, принять какой-то алфавит и уже дальше выстроить план работы по переходу на латиницу. Специальная комиссия создана, она работает», — сказал Е.Сагадиев в ходе пресс-конференции в среду.

Напомним, в апреле глава государства Нурсултан Назарбаев поручил разработать казахский алфавит на латинице до конца года и перейти на него до 2025 года. 

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Атамбаев выступил против перехода кыргызского алфавита на латиницу
  2. На центральных улицах Алматы на несколько дней перекроют движение
  3. Назначен ректор Казахского национального медуниверситета им. Асфендиярова
  4. Трудовые ресурсы в Казахстане будут пополняться в ближайшие 5 лет за счет безработных и самозанятых граждан
  5. В Казахстан из Вьетнама будут поставлять экзотические фрукты

Новости партнеров

Загрузка...