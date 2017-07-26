Инкрустированное золотом парадное оружие короля Фейсала выставят в алматинском музее

Алматы. 26 июля. КазТАГ — Центральный госмузей Казахстана в Алматы 27 июля открывает выставку «Аль-Фейсал: свидетель и мученик», на которой будут экспонироваться предметы личной коллекции короля Саудовской Аравии династии Саудитов Фейсала ибн Абдул Азиза, говорится в сообщении музея.

«На выставке будет представлено около 60 предметов, среди которых редкие, уникальные, исторические архивные документы, Коран, предметы личного пользования, почетные награды: медали, ордена и нагрудные знаки, врученные королю Фейсалу главами различных государств. (…) Особое внимание привлекают виды парадного оружия, инкрустированные золотом и серебром. Выставку дополняют интерактивные визуальные установки, дающие информацию о Саудовской Аравии», — говорится в сообщении.

В информации упоминается, что с приходом в 1964 году к власти короля Фейсала в Саудовской Аравии произошли большие перемены в экономической и социально-политической жизни общества. За годы его правления в стране произошел огромный рост нефтедобычи, построена новая инфраструктура государства, проведен ряд кардинальных реформ, что позволило вывести страну на новый уровень международного сотрудничества.

Долгие годы Фейсал ибн Абдул-Азиз аль-Сауд представлял Саудовскую Аравию в ООН. При правлении короля Фейсала королевство вошло в число ведущих держав мира.

В церемонии официального открытия выставки примут участие представители министерства культуры и спорта РК, центра исламских исследований им. короля Фейсала, сотрудники посольства Королевства Саудовской Аравии в РК, представители общественности, ученые и востоковеды.

Выставка продлится до 27 августа.