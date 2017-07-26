Пропавшая в Кемерово казахстанка находится в следственном изоляторе

Алматы. 26 июля. КазТАГ — Пропавшая в Кемерово казахстанка находится в областном следственном изоляторе, указывается в сообщении посольства РК в России.

«Консульством Казахстана в Омске проведена работа по выяснению обстоятельств пропажи 23-летней гражданки Казахстана Айнаш Уразалдиновой на территории Кемерово. Казахстанские дипломаты направили соответствующее письмо в управление МВД России по Кемеровской области с просьбой предоставить полную информацию по данному факту», — говорится в опубликованном на сайте посольства сообщении.

«Согласно ответу управления МВД России по Кемеровской области, в отношении гражданки Казахстана А.Уразалдиновой следственным отделом ОП «Левобережный» СУ УМВД России возбуждено уголовное дело. В настоящее время она содержится в следственном изоляторе ГУФСИН РФ Кемеровской области», — поясняется в информации.

Как сообщалось, девушка уехала в Кемерово на заработки в марте этого года и через короткое время перестала выходить на связь. Казахстанские дипломаты занялись ее поисками.