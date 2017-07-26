В отдельных публикациях в социальных сетях размещены сведения об АО «НК «ҚТЖ» из анонимных источников.

Указанные сведения и домыслы пользователей социальных сетей не имеют никакого отношения к проверке государственного аудита.

Только официальный документ ГУ «Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета» может содержать достоверные сведения.

Опубликованная информация анонимного характера не соответствует действительности и является заведомо ложной.

Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»