В отдельных публикациях в социальных сетях размещены сведения об АО «НК «ҚТЖ» из анонимных источников.
Указанные сведения и домыслы пользователей социальных сетей не имеют никакого отношения к проверке государственного аудита.
Только официальный документ ГУ «Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета» может содержать достоверные сведения.
Опубликованная информация анонимного характера не соответствует действительности и является заведомо ложной.
Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»comments powered by HyperComments