В Казахстане хотят разработать ресурс для оперативной подачи заявок на получение компенсации за задержку авиарейсов

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Астана. 26 июля. КазТАГ — В Казахстане хотят разработать ресурс для оперативной подачи заявок на получение компенсации за задержку авиарейсов, следует из сообщения министерства по инвестициям и развитию (МИР) РК.

Как поясняется, между комитетом гражданской авиации МИР РК и авиационной транспортной прокуратурой Астаны подписан меморандум, в рамках которого сторонами принят план совместных мероприятий по рассмотрению внедрения информационного проекта Air Help.

«Проект Air Help направлен на улучшение защиты прав пассажиров с использованием мобильного приложения, с помощью которого авиапассажиры смогут решать вопросы по получению денежной компенсации за задержки, отмены рейсов от авиакомпаний», — говорится в сообщении в среду.

«Затратив около 3-х минут на заполнение заявки (оформление иска), используя мобильное приложение, авиапассажир лишь ожидает компенсацию, делегировав свои полномочия юридической компании. Air Help взимает плату за обслуживание только в том случае, если иск будет удовлетворен. Плата за обслуживание будет вычитаться из полученной суммы компенсации от авиакомпании», — уточняется в информации.

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