Заслуживают ли чиновники повышения зарплат?

В неспокойное время, когда страна переживает экономический кризис, госслужащим добавят с января 2018 года еще и зарплатные бонусы. Не слишком ли мы щедры по отношению к той прослойке общества, от которой практической пользы пока мало?

Давайте перечислим эффективных чиновников. Можете поименно? Лично у меня хватит пальцев одной руки назвать симпатичных мне людей, работающих во власти и в которых я уверена – они совестливы, выкладываются на работе, не замешаны в коррупционных схемах. Думаю, что их, конечно, больше – просто далеко не всех я знаю лично.

По идее, любого чиновника мы должны знать очень хорошо – ведь они являются нашими представителями во власти и они живут на наши, народные деньги. Но, увы, исполнительная власть в Казахстане непрозрачна, неподочетна, недоступна не только для народа, но и для журналистов. Наши чиновники не являются медийными персонами – система такая, яркая индивидуальность не приветствуется и воспринимается как хвастовство и выпячивание, мы не знаем их зону ответственности, не можем увидеть и оценить их персональный вклад в развитие общества и экономики. Вот поэтому и так мало можно насчитать по-настоящему полезных чиновников.

Но хорошо, поставим вопрос по-другому. Кто считает труд госслужащего неодоцененным? Поднимите руки! Не думаю, что это будет лес рук.

Сегодняшние мальчишки и девчонки уже не мечтают продавать мороженое или лететь в космос – все они хотят работать «бастыками». Да, это сфера влияния, это возможность роста, уважение родственников и друзей. Все в романтическом свете. А еще есть некая брутальность в этом – для особо продвинутых, имеющих хорошие связи и готовых на риск. И об этой второй категории мы читаем все чаще в криминальных сводках, которые начинаются банально: «Задержан при получении взятки…».

При этом у чиновников всегда стабильная и довольно приличная зарплата – даже в некоторых бизнесах, особенно, небольших, люди не имеют таких доходов. При этом о социальных пакетах, которыми обеспечиваются госслужащий, простой смертный может только мечтать.

Еще один вопрос: является наш государственный аппарат эффективным? Первое: он непомерно раздут, и даже спорадические попытки сократить его не приносят успеха – через короткое время популяция чиновников восстанавливается. Второе – за все время управления страной чиновники не сумели ни диверсифицировать экономику, ни продемонстрировать другие чудеса в виде, например, высокого качества жизни населения. Но зато они преуспели в наращивании государственного сектора в экономике. При этом расслоение общества по получению доходов стало более выраженным: богатые становятся еще богаче, а бедные – беднее. И в класс богатых, как ни странно, уверенно входят не только бизнесмены, но и сами госслужащие, не нюхавшие пороху бизнеса. Легальность происхождения их богатств находится под вопросом, и общество, конечно, догадывается, откуда что берется.

Что говорить об эффективности госаппарата, если даже квазигодарственные холдинги и компании, в которые поставлены руководить лучшие чиновники – вероятно, в качестве поощрения за многолетнюю службу отечеству, и которые претендуют на получение сопоставимых с руководством компаний мирового уровня зарплат, оказываются бездарными управляющими. Все их усилия направлены лишь на сохранение холдингов и компаний, находящихся под государственным финансовым зонтиком, на сохранение своего статус-кво и вполне себе рыночных зарплат и бонусов, но не на поступательное развитие бизнеса, пусть и государственного.

И вот в это самое время, когда абсолютно всем очевидно, что от чиновников и квазичиновников в нашей стране пользы нет, только одни проблемы, встает вопрос об улучшении их материального содержания.

Заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова заявила, что с января 2018 года будет внедрена новая система оплаты труда госслужащих, которая будет состоять из двух основных частей: постоянной и переменной.

«Постоянная подразумевает распределение должностей на основе факторно-балльной шкалы. То есть уровень занятия должности будет зависеть от того, какой вклад вносится в достижение стратегических целей госоргана. Если на сегодня оплата труда зависит от стажа работы и категории занимаемой должности, то новая система позволит дифференцировать как раз размер заработка от того, как работает госслужащий и каков его вносимый вклад. Если говорить о переменной, то речь идет о внедрении бонусов. Система назначения бонусов будет зависеть от оценки деятельности госслужащего, которая будет проводиться ежеквартально. Конечный итог – годовая оценка деятельности госслужащих, которая будет влиять на их результативность и решения вопроса о начислении бонусов», – сообщила Айгуль Шаимова.

Пилотный проект будет запущен в трех государственных структурах разного уровня: в самом агентстве, которое подотчетно главе государства, в министерстве юстиции, подотчетном правительству и в местном исполнительном органе, вероятно, это акимат Алматинской области.

По предварительным подсчетам, зарплата повысится примерно на 50%. Но не для всех, а только для тех чиновников, которые получат за свою работу наивысшие номинации по результатам оценки: «превосходные» и «эффективные».

О том, что эта методика не совершенна, ЗОНАКЗ уже писала. И на тот момент даже сама г-жа Шаимова отмечала этот факт. За это время вряд ли что-то изменилось – по крайней мере, спикеры агентства об этом не сообщали. И вот уже решено выплачивать чиновникам бонусы по результатам работы, которые определяются невнятной методикой. А что, эти шишки, которые будет набивать ответственное ведомство, звонко звенят монетами и шелестят купюрами!..

Невозможно стимулировать госслужащих, не меняя систему. Нужна прозрачность, полная подотчетность обществу, нужна нагайка в виде политической воли что-то реально изменить в плане коррупции. Вот именно в этом ключе и следовало бы действовать в первую очередь.

И если уж государственная корпорация под названием «правительство», в том числе вся вертикаль исполнительной власти, желают перейти на рыночные принципы оплаты труда, то следовало бы отключить их от бюджетных финансовых потоков и перевести на хозрасчет. Вот тогда мы и узнали бы их настоящую цену…

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