В Алматы больше всего долгов по налогам у военнослужащих и полицейских

Алматы. 26 июля. КазТАГ – В Алматы наибольшая задолженность по налогам отмечается у служащих войсковых частей и полицейских, сообщила пресс-служба департамента государственных доходов города.

«Лидирующую позицию» занимают служащие войсковых частей в количестве 496 человек с общей суммой неуплаченных налогов более 8,3 млн тенге. Следующую строчку в указанном рейтинге занимают сотрудники ДВД Алматы – 361 человек с суммой задолженности 11,3 млн тенге», — говорится в сообщении в среду.

Следующими в списке должников числятся работники местных исполнительных органов – 74 человека с Т2,5 млн задолженности и 47 сотрудников Национального банка – они имеют задолженность по налогам в размере Т1,4 млн.

При этом отмечается, что органами государственных доходов города были направлены извещения о необходимости погашения образовавшейся задолженности по месту работы государственных служащих.

Всего, по данным ДГД, около 2 тыс. человек в Алматы имеют задолженность по налогам, превышающую Т300 тыс.