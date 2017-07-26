Алматы. 26 июля. КазТАГ — 45-градусная жара сохранится местами в Казахстане в ближайшие трое суток, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В ближайшие трое суток на западные, южные и юго-восточные районы Казахстана по-прежнему будет поступать сухой и горячий воздух из районов Ирана, поэтому очень жаркая погода с дневной температурой +33+39ºС, местами +40+45ºС сохранится»,- говорится в сообщении в среду.

В северной части страны местами пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град. Также с прохождением фронтов в центре и на востоке Казахстана местами возможны кратковременные дожди и спад жары.