В Алматы заработали два новых участка платной парковки

Алматы. 26 июля. КазТАГ – В Алматы заработали новые участки платной парковки, сообщает ТОО «Алматы СпецТехПаркинг Сервис».

«Первый участок расположен по ул. Желтоксан и продолжается от ул. Казыбек би до ул. Толе би, здесь расположено 20 парковочных мест. Второй участок находится по ул. Наурызбай батыра на протяжении от ул. Казыбек би до ул. Богенбай батыра, здесь расположено 44 парковочных места», — говорится в сообщении компании на Facebook.

Отмечается, что все участки оборудованы информационными щитами и предупреждающими знаками. Стоимость 1 часа парковки составляет Т100.

Также сообщается, что согласно принципам работы «Единой автоматизированной системы платных парковок», любой финансовый контакт между сотрудником парковки и автомобилистом запрещен. Официальные сотрудники ТОО «Алматы СпецТехПаркинг Сервис» не имеют права брать с водителей оплату наличными.

«Оплатить парковку, помимо внесения средств в паркомат, возможно посредством SMS от операторов Beeline и Activ, через специальное мобильное приложение «Парковки Алматы» и терминалы Qiwi и «Касса 24», — поясняется в сообщении.

Напомним, 4 мая директор ТОО «Алматы СпецТехПаркинг Сервис» Марат Принбеков сообщил, что в Алматы до конца года откроют 10 платных паркингов.

«Большинство паркингов будет в зоне Северного кольца. Планируем до конца года внедрить в квадрате улиц Райымбека – Сейфуллина – Аль-Фараби – Калдаякова. По улице Гоголя мы будем упираться в парк. То есть за улицу Калдаякова. По Макатаева до Барибаева. Также откроются парковки со шлагбаумами на рынках «Олжа», «Адем», «Ялан», а также возле бизнес-центра «Нурлы Тау», — сказал М.Принбеков.

По данным компании, на сегодняшний день в Алматы установлено 68 паркоматов, оборудовано 5868 парковочных мест (из них 143 места для инвалидов), в «поле» работает 30 инспекторов.