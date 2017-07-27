Астана. 27 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров . Для борьбы с саранчой и другими вредителями в Казахстане выделено Т4,5 млрд, сообщил председатель комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК Ержан Айнабеков.

«Для организации защитных мероприятий по борьбе с особо опасными вредными организмами из республиканского бюджета выделено 4,5 млрд тенге, в том числе на борьбу со стадными саранчовыми вредителями – 1,5 млрд тенге и на проведение химических обработок против болезней зерновых – 1,9 млрд тенге. При этом в химических обработках задействовано более 300 единиц опрыскивающей техники», — сказал Е. Айнабеков на брифинге в минсельхозе в четверг.

Как выяснилось, огромные финансовые затраты на борьбу с вредными организмами объясняются распространением саранчи по всему Казахстану.