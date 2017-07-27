Названа предварительная причина крушения самолета Як-12 в Алматинской области

Астана. 27 июля. КазТАГ – Предварительной причиной крушения самолета Як-12 в Алматинской области стало столкновение с земной поверхностью, сообщил директор департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК Жанибек Тайжанов.

«По его словам, предварительной причиной крушения стало столкновение воздушного судна с земной поверхностью. Ж.Тайжанов также сообщил, что создана комиссия по расследованию происшествия, которая уже выехала на место крушения. О результатах будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении, опубликованном на странице МИР РК в Faceebook.

Напомним, сегодня в 9.20 близ с. Шокай Панфиловского района Алматинской области упал самолет Як-12, принадлежащий авиакомпании «Казавиа». На борту находились два человека – пилот Хамит Акбергенов 1963 г.р., уроженец Карагандинской области, и пассажир Масимжан Масимов, 1978 г.р., глава КХ «Аршидинов». Оба погибли.

Упавший самолет проводил обработку кукурузных полей.

По данным главной транспортной прокуратуры РК, воздушное судно загорелось. При этом возгорание произошло в отсеках двигателя и кабины.

Данный факт зарегистрирован в КУИ и ЕРДР ЛОВД в аэропорту Алматы по ч.3 ст.344 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК РК, проводятся следственные действия.

По сообщению министерства по инвестициям и развитию РК, расследованием ЧП занимается департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов ведомства.