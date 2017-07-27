Казахстан проводит тендер на разведку нефтегазовых и угольных месторождений в пяти регионах

Астана. 27 июля. КазТАГ – Министерство энергетики РК объявило конкурс в виде тендера на получение права недропользования на разведку более 20 участков и месторождений углеводородного сырья и угля, сообщила пресс-служба минэнерго.

Согласно представленной информации, на тендер выставляются участки, расположенные на территории 5 регионов Казахстана.

В частности, речь идет о следующих областях: Актюбинская — участок «Жаркамыс Восточный» (площадью 858,05 кв.км), участок «Терескен 1» (3158,25 кв.км) и участок «Терескен 2» (1390,11 кв.км); Актюбинская и Кызылординская области — участок «Северное Приаралье» (2429,67 кв. км); Кызылординская — участки «Коныс» (70,55 кв.км) и «Восточное Приаралье» (5702,11 кв. км).

В Карагандинской области на тендер выставлены: участки «Аршалы» (6385,66 кв.км) и «Карагандинский» (1896,7 кв.км); в Мангистауской — участок «Бузачинский» (1920,80 кв.км), участок «Оталган» (258,16 кв.км) и структура «Коныр» (101,84 кв.км); в Атырауской и Мангистауской областях — участок «Аккудукский» (1094,33 кв. км).

В Восточно-Казахстанской области указаны блоки: XXIII-74 — D (частично), E (частично), XXIV-74 — A, B, C (частично), D, E, F, 75 — A (частично), B (частично), C (частично), D, E, F (частично), XXV — 74, 75 — A, B, D, E.

Месторождения, выставленные на тендер на предоставление права недропользования на разведку угля, также расположены на территории 5 регионов страны. В их числе месторождения, расположенные на территориях: Акмолинской области — Самайсор; Восточно-Казахстанской области — Курайлы, Белокаменско-Бобровское, участок «Служон» (площадью 27,72 кв.км); в Павлодарской области — Тынкудук (132 кв.км), площадь «Кайнаминская» (319,61 кв.км).

На тендер выставлены 2 месторождения бурого угля, находящиеся на территории Северо-Казахстанской области — Ставропольское (6,8 кв.км), и Костанайской области — площадь «Кызылтальская» (70 кв.км).

Тендер проводится в Астане в министерстве энергетики РК. Время проведения тендера — с даты публикации настоящего извещения до 29 ноября 2017 года. Срок подачи заявок на участие в тендере завершается 29 августа.