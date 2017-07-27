Рост объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом в первом полугодии 2017 года составил 13%

27 июля 2017 года, г.Астана

27 июля т.г. на совещании под председательством руководителя АО «НК «Қазақстан темір жолы» Каната Алпысбаева подведены итоги деятельности за первое полугодие и обозначены приоритетные задачи на второе полугодие 2017 года.

В первом полугодии текущего года объемы перевозок грузов увеличились на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, составив более 128 млн. тонн. Основной прирост погрузки обеспечивался за счет таких грузов, как уголь, цветная руда, лом черных металлов, химикаты. Объем экспортных перевозок возрос на 12%, импортных – на 23%.

Компания продолжает акцентировать особое внимание на реализации инициатив по повышению эффективности деятельности.

В целом, себестоимость, общие и административные расходы к плану первого полугодия снижены на 3,2 и 8,7 процентов соответственно.

Чистый доход составил свыше 3 млрд. тенге и по отношению к плану финансовый результат значительно улучшен.

Одним из ключевых направлений деятельности Компании продолжает оставаться развитие транзитных перевозок.

За шесть месяцев этого года по сравнению с таким же периодом минувшего года обеспечен рост перевозок грузов в контейнерах на 49%. Транзитом через территорию Казахстана в направлении Китай – Европа – Китай перевезено грузов в два раза больше по сравнению с первым полугодием минувшего года (с 36 тыс. ДФЭ до 73,1 тыс. ДФЭ).

Задача — сохранить положительную динамику, продолжить работу по повышению эффективности и качества сервиса на трансказахстанских маршрутах. Для этого планируется увеличить парк контейнеров, принять меры по наращиванию грузопотоков через порт Люньюньган и Сухой порт СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», формировать сеть ТЛЦ.

Дополнительный импульс росту грузовых перевозок даст также внедрение безбумажного оформления документов — автоматизированной системы управления «Договорная и коммерческая работа» (АСУ ДКР) на всех железнодорожных станциях до конца текущего года, совершенствование технологии доставок грузов, обеспечение качественных услуг каждому грузоотправителю, дальнейшее развитие инфраструктуры.

В рамках программы «Нұрлы жол» реализуются проекты по развитию транспортно-логистической инфраструктуры. Выполняются работы по второму пусковому комплексу вторых путей на участке Алматы – Шу, паромного комплекса порта Курык, развитию железнодорожного узла Астана. Введен в эксплуатацию уникальный объект – вокзальный комплекс в Астане.

В первом полугодии произведен капитальный ремонт 73 км пути, средний ремонт 48 км, всего модернизировано 320 км пути. Большое внимание уделяется оценке состояния пути с использованием диагностических средств. Осуществляется переход к ремонту по фактическому состоянию пути. В целом до конца года будет модернизировано 659 км пути.

Также наметили утвердить в текущем году Программу повышения эффективности инфраструктурного комплекса АО «НК «ҚТЖ» до 2025 года.

На совещании также обсуждались актуальные вопросы обеспечения перевозок грузовыми вагонами, безопасности движения.

Заслушана информация о ходе структурных изменений в АО «НК «ҚТЖ», формировании оператора инфраструктуры и проводимой работе по изменению соответствующей нормативно-технологической базы.

Подводя итоги совещания, руководитель Компании дал конкретные поручения по выполнению установленных планов на второе полугодие 2017 года по перевозкам грузов, активизации работы по всем стратегическим объектам АО «НК «ҚТЖ», обеспечению безопасности движения и качества оказываемых транспортных услуг.

Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»