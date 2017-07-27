Moody’s подтвердило рейтинги «Банка ЦентрКредит» на уровне B2 с негативным прогнозом

Алматы. 27 июля. КазТАГ – Moody’s Investors Service подтвердило рейтинги долгосрочных депозитов в местной и иностранной валюте АО «Банк ЦентрКредит» (БЦК) на уровне B2, прогноз «негативный», говорится в сообщении рейтингового агентства.

«Moody’s Investors Service сегодня подтвердило рейтинги долгосрочных депозитов в местной и иностранной валюте базирующегося в Казахстане «Банка ЦентрКредит» на уровне B2. Прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам – «негативный», — указывается в информации, распространенной в четверг.

Одновременно с этим Moody’s понизило базовую оценку кредитоспособности банка (BCA), скорректировав ее до уровня caa1 с уровня b3, а также рейтинг младшего субординированного долга, понизив его до уровня Caa3 (hyb) с уровня Caa2 (hyb). Агентство также подтвердило краткосрочные депозитные рейтинги в местной и иностранной валюте класса NotPrime.

Были подтверждены долгосрочная оценка риска контрагента (CRоценка) банка на уровне B1 (cr) и краткосрочная оценка CRкласса NotPrime (cr) банка. Moody’s также подтвердило рейтинг по национальной шкале на уровне Ba2.kz. Общий прогноз остается негативным.

Как поясняется, подтверждение долгосрочных рейтингов на уровне B2 отражает пересмотренные предположения экспертов Moody’s о возможной государственной поддержке со стороны Казахстана (стабильный/Baa3), переход с «умеренного» уровня на уровень «высокого».

«Более значимая государственная поддержка смягчает давление ослабленной автономной финансовой устойчивости банка, зафиксированного его пониженной BCA», — отмечается в тексте.

Изменение предположений Moody’s относительно государственной поддержки для БЦК вызвано более благожелательным отношением властей к рекапитализации банковской системы. Не так давно Национальный банк РК включил «Банк ЦентрКредит» в программу восстановления, что отчасти должно снизить давление на капитал банка, напомнили аналитики.

«Запуск программы восстановления запланирован на четвертый квартал 2017 года, что свидетельствует о растущей готовности правительства страны поддержать банк. В прошлом Национальный банк Казахстана периодически поддерживал ликвидность банка «ЦентрКредит» за счет займов», — утверждают аналитики.

В свою очередь, снижение рейтинга BCA «Банк ЦентрКредит» отражает ослабление способности банка абсорбировать убытки. По мнению Moody’s, обеспечение проблемных кредитов с резервами на случай потерь сократилось и все чаще оказывает давление на состояние капитала и прибыльность банка. По оценкам Moody’s, текущий уровень резервов на случай потерь по кредитам недостаточен для покрытия убытков по кредитному портфелю.

«Способность банка абсорбировать убытки остается слабой; на конец первого квартала 2017 года соотношение обесцененных кредитов к собственному капиталу плюс резервы на потери по кредитам выросло до 2 по сравнению с 1,8 — на конец 2016 года и 1,6 — на конец 2015 года», — подчеркивается в сообщении.

Соотношение резервов на возможные потери по обесцененным кредитам уменьшилось до 26% по состоянию на конец первого квартала 2017 года с 28% по состоянию на конец 2016 года и 42% — на конец 2015 года. При этом качество активов банка остается под давлением: на конец первого квартала этого года доля обесцененных кредитов выросла до 42% от валовых кредитов. Для сравнения: в 2016 году она составляла 37%, а в 2015 году — 35%, приводит данные рейтинговое агентство.

По прогнозам Moody’s, кредитование продолжит оказывать значительное давление на рентабельность банка, несмотря на некоторое улучшение ситуации в первом полугодии 2017 года.