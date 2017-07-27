Минтруда проводит расследование по факту ЧП на канализационно-насосной станции в Кызылорде

Астана. 27 июля. КазТАГ – Министерство труда и социальной защиты РК проводит расследование по факту ЧП на канализационно-насосной станции в Кызылорде, в результате которого погибли 4 сотрудника коммунального предприятия, сообщила пресс-служба ведомства.

«Приказом комитета труда, социальной защиты и миграции министерства труда и социальной защиты населения РК создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин группового несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего в результате отравления 26 июля на предприятии «Қызылорда су жүйесі», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

По данным министерства, в результате несчастного случая пострадали 12 человек, в 4 человека погибли. При этом четвертый пострадавший кончался в больнице сегодня.

Сообщение о выбросе газов на канализационно-насосной станции (КНС) поступило в дежурное отделение в ГУ «Южный региональный аэромобильный оперативно спасательный отряд» в 13.20 среды. Пот прибытию спасателей на место ЧП выяснилось, что 5 рабочих, отравившись газом, остались внутри КНС. Спасатели вынесли наружу троих пострадавших и тела двух погибших рабочих.

Всем пострадавшим сотрудники скорой помощи оказали первую медицинскую помощь, после чего доставили их в Областной медицинский центр.