Алматы. 27 июля. КазТАГ – Стало известно имя пилота разбившегося в Алматинской области самолета Як-12, сообщает корреспондент агентства.
«Стало известно имя пилота, управлявшего воздушным судном Як-12. Им оказался Акбердиев Х.А. 1963 года рождения, имя пассажира выясняют», — сказал информированный источник в четверг.
Напомним, сегодня в с. Шокай Панфиловского района Алматинской области упал самолет Як-12, принадлежащий авиакомпании «Казавиа». На борту, включая пилота, находились два человека; оба погибли.
Самолет проводил обработку кукурузных полей.
В связи с этим, по данным МИР РК, до завершения расследования в Казахстане приостанавливается эксплуатация самолетов Як-12.
Отмечается, что ТОО «КАЗАВИА» на авиационном рынке Казахстана работает с 1991 года. Всего в использовании у авиакомпании 23 воздушных судна, из них: 2 – Як-12М, 10 – дельталетов, 5 – Ан-2, 2 – Cessna-188 и другие воздушные суда малой авиации.comments powered by HyperComments