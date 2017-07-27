Алматы. 27 июля. КазТАГ – Стало известно имя пилота разбившегося в Алматинской области самолета Як-12, сообщает корреспондент агентства.

«Стало известно имя пилота, управлявшего воздушным судном Як-12. Им оказался Акбердиев Х.А. 1963 года рождения, имя пассажира выясняют», — сказал информированный источник в четверг.

Напомним, сегодня в с. Шокай Панфиловского района Алматинской области упал самолет Як-12, принадлежащий авиакомпании «Казавиа». На борту, включая пилота, находились два человека; оба погибли.

Самолет проводил обработку кукурузных полей.

В связи с этим, по данным МИР РК, до завершения расследования в Казахстане приостанавливается эксплуатация самолетов Як-12.