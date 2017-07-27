Кто приоткроет личико этих загадочных СПК?

Открыть информацию о социально-предпринимательских корпорациях, работающих в регионах, – вот что нужно сделать в первую очередь, чтобы можно было понять, насколько они эффективны

Каждый аким региона получил, как удельный князь, свою порцию экономической свободы, когда были придуманы и учреждены социально-предпринимательские корпорации. Это случилось 10 лет назад, и сначала было семь СПК. Через несколько лет решили их реорганизовать. И облагодетельствовать каждый акимат своим «наделом».

Сегодня, насколько мы понимаем, в стране существует 13 СПК. По крайней мере, именно о стольких корпорациях нам удалось найти информацию в интернете.

Чем занимаются эти структуры? Еще на этапе их создания предполагалось, что «деятельность СПК будет направлена на сокращение количества нерентабельных предприятий региона, создание новых конкурентоспособных производств, повышение конкурентоспособности продукции субъектов предпринимательства, повышение производительности действующих предприятий». Планировалось, что «в СПК будут вовлечены частные предприятия путем предоставления им земельных участков под конкретные проекты, создания совместных предприятий, передачи коммунальной собственности в доверительное управление, продажи акций СПК».

Фото с сайта оциально-предпринимательской корпорации «Алматы»[/caption]

Нужно дело – поднимать экономику каждого региона? Конечно. Вот, собственно, для этого и создавались СПК.

Как, спустя 10 лет, можно ценить их работу? Сделать это чрезвычайно сложно, если не сказать – вообще невозможно.

Интернет, к сожалению, содержит слишком мало информации о деятельности СПК. Новости с этого фронта – штучный товар – не верите, погуглите. Систематизированной информации нет вообще – похоже, СПК существуют сами по себе, подчиняются акимам, хотя принадлежат государству. Над всеми корпорациями формально стоит правительство, оно же является и хозяином, но пока оно, похоже, не задумывалось над тем, чтобы работу СПК сделать прозрачной, чтобы как-то оценивать их и, возможно, распространять позитивный опыт, если какая-то из корпораций продемострировала успехи, и, напротив, извлекать опыт из ошибок, если нужно.

Посмотрим на примере двух СПК, которые созданы в самых крупных городах страны – Астане и Алматы, что о них вообще известно.

Совет директоров СПК «Астана» возглавляет заместитель акима, СПК «Алматы» – сам аким Бауыржан Байбек. И там, и там, как собственно, и было рекомендовано на этапе их создания, по семь членов совета директоров, из которых три члена – независимые, представляют, как правило, различные предпринимательские структуры. Так что в директорах дефицита нет. Заметим, что СПК некоторых других регионов не так сильно укомплектовали советы директоров – численность в них меньше.

В правление в СПК «Астана» входят всего три человека, а в СПК «Алматы» — пять человек.

Почему мы останавливаемся на этом так подробно? Чтобы понимать не только масштаб квазигосударственного бизнеса, но и масштаб расходов на содержание аппарата. Надо предполагать, он существенный. Но подтверждений – нет. Эта информация нигде не публикуется.

Как, впрочем, не подлежат огласке и результаты деятельности этих СПК.

На сайте астанинского СПК можно найти лишь финансовый отчет за 2014 и 2015 годы. Всего два отчета! Причем, результаты работы этого СПК не вдохновляют – на 31 декабря 2015 года убытки корпорации составили 157,1 млн. тенге. На сайте алматинского собрата и такой информации нет.

Мы ее смогли почерпнуть лишь из пресс-релиза акимата города Алматы, выпущенного по случаю смены руководства СПК.

На днях аким Алматы Бауыржан Байбек сменил главу социально-предпринимательской корпорации «Алматы». Экс-председатель правления Мурат Дарибаев ушел на повышение, заняв кресло заместителя Байбека.

Пресс-служба акима города сообщила, что именно под руководством Мурата Дарибаева впервые за последние годы деятельности АО «НК «СПК «Алматы» получена прибыль, которая составила 3,4 млрд. тенге по итогам 2016 года. За последний год уплачено налогов на сумму 423,8 млн. тенге, тогда как за 2015 год сумма налогов составила всего 41,7 млн. тенге.

Этот успех, по всей видимости, не был случайным. «По предварительным результатам финансово-хозяйственной деятельности за первое полугодие 2017 года СПК также получена прибыль в размере 611,4 млн. тенге», — подчеркнули в пресс-релизе, отметив, что финансовые результаты обусловлены не только эффективным управлением имеющихся активов, но и также оптимизацией расходов.

А на сайте СПК «Алматы» нет ни финансовых отчетов, ни отчетов перед советом директором и акиматом города. Есть лишь шесть информационных блоков с общими словами о реализуемых проектах, да пресс-релизы.

Когда создавались СПК, предполагалось, что их прибыль будет реинвестироваться «для реализации социальных, экономических или культурных нужд населения того или иного региона, в интересах которого корпорация создавалась».

Далеко не все СПК за годы своего существования стали прибыльными – можно догадаться об этом, не получая отчетов – похвалиться особо нечем. А та прибыль, если кто-то ее и получает, неизвестно как реинвестируется. Вполне возможно, львиная ее часть идет на бонусы руководству.

Все это наши предположения: когда мы не имеем не то что полной картины, но и какой-либо информации вообще, остается только предполагать.

Но если любая из корпораций решит приоткрыть завесу тайны о своей деятельности, ЗОНАКЗ готова предоставить такую возможность. Это предложение не о бесплатном PR, а приглашение к диалогу.

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