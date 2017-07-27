Около 300 казахстанцев, получающих религиозное образование за рубежом, попали под влияние радикалов, заявили в профильном ведомстве

Астана. 27 июля. КазТАГ – Около 300 казахстанцев, получающих религиозное образование за рубежом, попали под влияние радикалов, сообщили в министерстве по делам религий и гражданского общества РК.

«Молодежь, выезжая за религиозным образованием за рубеж, попадает под влияние идеологов радикальных течений. Это следствие неурегулированной практики направления казахстанцев для обучения в иностранные теологические учебные заведения. На сегодня около 300 наших граждан пребывают в таких условиях за рубежом. В основном это Египет и Саудовская Аравия. Часть граждан в результате проведенной с ними разъяснительной работы вернулась», — говорится в сообщении ведомства, распространенном в четверг.

Также в министерстве прокомментировали инцидент с задержанием шестерых казахстанских студентов, отправившихся на языковые курсы в Египет.

«Нужно понимать, что в этих странах сегодня не простая ситуация. Там усилен антитеррористический и в целом миграционный режим. Поэтому даже если ты не являешься последователем радикальных течений, но обучаешься в сомнительных учебных центрах, на языковых или религиозных курсах, так называемых марказах, ты попадаешь в поле зрения местных спецслужб и полиции со всеми вытекающими отсюда последствиями», — сказал советник министра по делам религий и гражданского общества Бахытжан Кулекеев.

Как напомнил Б. Кулекеев, Духовное управление мусульман Казахстана объявило, что отныне не будет брать на работу лиц, получивших религиозное образование за рубежом без согласования. Более того, в Казахстане есть свои учебные заведения – университет «Нур-Мубарак» в Алматы и сеть медресе по стране.

По информации ведомства, в настоящее время разрабатывается законопроект о религиозной деятельности. В рамках этой работы будут предложены нормы, регулирующие общественные отношения, связанные с получением теологического образования за рубежом.

«Есть несколько вариантов. Мы обсуждаем их с экспертами из других ведомств. Один из них предусматривает получение духовного (религиозного) образования в иностранных государствах только после получения высшего религиозного образования на уровне бакалавриата в Казахстане и только по направлению зарегистрированных религиозных объединений. По уровню магистратуры и докторантуры ограничений в обучении не предусматривается. Исключение могут составить случаи, если у религиозного объединения отсутствует соответствующее образовательное учреждение здесь в Казахстане», — пояснил Б. Кулекеев.

При этом отмечается, что ограничение на выезд по данной норме за рубеж не нарушит базовые права граждан на получения образования.

Напомним, пропавшие ранее в Египте шестеро казахстанских студентов были задержаны сотрудниками правоохранительных органов страны. Причины задержания, а также место и условия их содержания, неизвестны.

Казахстанские студенты учились в Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана и в Египет отправились на языковые курсы.