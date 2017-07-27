После мема с американским актером министр намерен дарить своим гостям только чапаны

Астана. 27 июля. КазТАГ — Оксана Скибан. После мемов с Николасом Кейджем министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев намерен дарить гостям своего ведомства только чапаны.

«По Николасу Кейджу. Я здесь абсолютно ничего плохого не вижу, и я даже, более того, теперь каждому нашему гостю, который приезжает в наше министерство информации и коммуникаций, буду дарить только чапан», — сказал Д. Абаев, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции в четверг.

При этом он отметил, что вручать чапаны в качестве подарка гостям является «красивой традицией» казахского народа.

«Мне кажется, это гениальная красивая традиция нашего народа, которая превратилась благодаря, я так понимаю, выражению лица Николаса Кейджа, в мем», — уточнил глава ведомства.

Напомним, Н. Кейджу на прошедшем недавно в Астане кинофестивале «Евразия» подарили чапан. Он был запечатлен в нем на фотографии с председателем этого кинофестиваля Айман Мусаходжаевой. Пользователи соцсетей заострили внимание на задумчивом выражении лица голливудского актера, и в интернете появилось множество мемов с Н. Кейджем в чапане.