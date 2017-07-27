В Астане изменились схемы движения автобусных маршрутов №50 и 105

Астана. 27 июля. КазТАГ – В Астане в рамках работы по модернизации маршрутной сети изменились схемы движения двух автобусов, сообщается на сайте столичного акимата.

«С 29 июля продлена схема движения маршрута №50: от остановки «жд-вокзал «Нурлы жол» автобус будет двигаться по направлению: ул. Байтурсынова – направо на ул. Шарбакты – налево на ул. Шалкоде – новая конечная остановка «жилой массив Промышленный». В обратном направлении автобус будет двигаться по аналогичной схеме движения», — говорится в сообщении, опубликованном в четверг.

По данным акимата, у экспресс-маршрута №105 с изменением схемы движения конечной остановкой станет жд-вокзал «Нурлы жол».

Также сообщается, что от конечной остановки «детский сад «Бал бала» автобус будет двигаться до пересечения пр. Абылай хана и пер. Кобда, далее – направо по направлению: пер. Кобда – ул. Тулебаева – ул. Шарбакты – дорога вдоль железнодорожной эстакады – жд-вокзал «Нурлы жол».

Изменения городских автобусных маршрутов связаны с ростом пассажиропотока столицы и введением в эксплуатацию новых городских объектов, в том числе жилых массивов, пояснили в акимате.