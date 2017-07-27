Спецкомиссия выясняет причины крушения самолета Як-12 в Алматинской области

Талдыкорган. 27 июля. КазТАГ – Специально прибывшая из Алматы комиссия выясняет подробности и причины крушения самолета Як-12 в Панфиловском районе Алматинской области, передает корреспондент КазТАГ.

«Примерно в 06.00 он (самолет – КазТАГ) совершил свой первый облет против кукурузных мотыльков. Затем примерно 08.45 начал заходить на второй круг. Но по каким-то причинам случилась трагедия. Сейчас к нам приехала специальная комиссия из Алматы. На месте все проверяют. Пока никаких подробностей сказать не могу (…)», — сказал заместитель акима Панфиловского района Шухрат Курбанов в четверг.

Напомним, сегодня в 09.20 близ с. Шокай Панфиловского района Алматинской области упал самолет Як-12, принадлежащий авиакомпании «Казавиа». На борту находились два человека – пилот Хамит Акбергенов 1963 г.р., уроженец Карагандинской области, и пассажир Масимжан Масимов, 1978 г.р., глава КХ «Аршидинов». Оба погибли.

Упавший самолет проводил обработку кукурузных полей.

По данным главной транспортной прокуратуры РК, воздушное судно загорелось. При этом возгорание произошло в отсеках двигателя и кабины.

Данный факт зарегистрирован в КУИ и ЕРДР ЛОВД в аэропорту Алматы по ч.3 ст.344 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК РК, проводятся следственные действия.

По словам директора департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК Жанибек Тайжанов, предварительной причиной крушения стало столкновение воздушного судна с земной поверхностью .

По сообщению министерства по инвестициям и развитию РК, расследованием ЧП занимается департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов ведомства.

Комитетом гражданской авиации МИР РК принято решение приостановить эксплуатацию самолетов Як-12 на территории РК до окончания расследования.