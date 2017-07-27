Алматы. 27 июля. КазТАГ – Ситуация с задержками рейсов авиакомпании SCAT после инцидента с самолетом в аэропорту Стамбула нормализовалась, сообщили в пресс-службе компании.

«Во время руления самолета (на земле) произошло касание правой законцовки крыла с хвостовой частью воздушного судна Boeing-777. Оба самолета получили незначительные повреждения. На данный момент ситуация полностью нормализована. Пассажиры доставлены. Задержек в расписании нет», — говорится в сообщении авиакомпании в четверг.

Как сообщалось ранее, рейс DV812 направлением Стамбул – Актау должен был вылететь 26 июля в 4.50 местного времени. Во время ожидания очереди на вылет произошло незначительное повреждение воздушного судна Boeing 737 на земле. В связи с этим авиакомпания отправила в Стамбул резервное воздушное судно для отправки пассажиров.

Между тем данная ситуация послужила причиной задержки нескольких рейсов на прилет и вылет в Актау.