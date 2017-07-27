В Алматинской области упал принадлежавший «Казавиа» самолет Як-12; погибли 2 человека

Новости 56 0

Астана. 27 июля. КазТАГ – Самолет Як-12, принадлежавший «Казавиа», упал в Алматинской области; погибли 2 человека, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации РК.

«27 июля произошло падение самолета Як-12, принадлежащего авиакомпании «Казавиа», в Панфиловском районе, село Шолакай, 10 км севернее от Жаркента», — говорится в сообщении в четверг.

В результате ЧП погибли 2 человека.

Уточняется, что самолет выполнял авиахимработы.

По данному факту начато расследование.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. В Алматинской области водитель сбил двух пешеходов на обочине и скрылся с места ДТП; 1 человек погиб
  2. Назначен заместитель акима Алматинской области
  3. В ближайшие двое суток в горах Алматинской области селеопасно
  4. Землетрясение силой 4 балла произошло в Алматинской области
  5. В горах Алматинской области в ближайшие трое суток селеопасно

Новости партнеров

Загрузка...