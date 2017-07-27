В Алматинской области упал принадлежавший «Казавиа» самолет Як-12; погибли 2 человека

Астана. 27 июля. КазТАГ – Самолет Як-12, принадлежавший «Казавиа», упал в Алматинской области; погибли 2 человека, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации РК.

«27 июля произошло падение самолета Як-12, принадлежащего авиакомпании «Казавиа», в Панфиловском районе, село Шолакай, 10 км севернее от Жаркента», — говорится в сообщении в четверг.

В результате ЧП погибли 2 человека.

Уточняется, что самолет выполнял авиахимработы.

По данному факту начато расследование.