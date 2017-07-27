В Казахстане запущена «горячая линия» по консультированию в сфере религии

Астана. 27 июля. КазТАГ – В Казахстане запущен официальный сайт «Горячая линия 114», где можно получить онлайн-консультацию в сфере религии, сообщает пресс-служба министерства по делам религий и гражданского общества РК.

«Специалисты по телефону и в онлайн режиме на сайте ответят на любые вопросы граждан на тему религии, смогут психологически поддержать советом пострадавших от деструктивной религиозной деятельности. (…) Консультирование ведется бесплатно и конфиденциально», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Также сообщается, что на сайте www.114.kz размещена актуальная информация о государственной политике в сфере религии, статьи, интервью, комментарии экспертов, посвященные религиозным отношениям.

По данным министерства, с 1 апреля по 31 июня специалистами «Горячей линии 114» рассмотрено более 140 обращений. Наибольшее число обращений поступило из Карагандинской, Алматинской, Южно-Казахстанской и Актюбинских областей.

«Специалисты отмечают, что в разы увеличились обращения граждан, касающиеся вопросов ислама. Больше всего обратившиеся интересовались вопросами ношения хиджаба и платков, совершения намаза, поста «Ораза», а также вопросом развода супругов в исламе», — отмечается в сообщении.

Проект реализуется при поддержке министерства по делам религий и гражданского общества совместно с ассоциацией центров исследования религий и дает возможность оказания профессиональной и своевременной помощи гражданам по вопросам религии, указали в ведомстве.