Астана. 27 июля. КазТАГ – В Астане на пригородных маршрутах внедряется электронная система оплаты проезда, сообщает пресс-служба акима столицы.

«В рамках модернизации транспортной системы города Астаны с 29 июля начинается реализация IV этапа внедрения электронной системы оплаты проезда (ЭСОП) на пригородных автобусных маршрутах. Это позволит жителям пригородных населенных пунктов пользоваться транспортной картой Astra, которая имеет ряд преимуществ перед наличной оплатой», — говорится в пресс-релизе, распространенном в четверг.

Как уточняется, стоимость транспортной карты Т400. Баланс будет списываться с карты согласно тарифным зонам. При этом при загрузке средств на 10 поездок 11-я будет бесплатной. Кроме того, карта дает право пассажирам из пригорода на одну бесплатную пересадку на городской или экспресс-автобус в течение 60 минут после приезда. В обратном порядке бесплатную пересадку сделать невозможно.

«Для оплаты проезда в пригородном автобусном сообщении, кроме транспортных карт ASTRA, будут сохранены прежние виды оплаты – оплата проезда наличными, месячный проездной билет в бумажном виде стоимостью 9500 тенге», — сообщили в акимате.

Напомним, что первый этап внедрения электронной системы оплаты стартовал в Астане 30 июля 2016 года. Для удобства пассажиров, пользующихся пригородными перевозками, были введены 4 транспортные зоны.

Тариф на городские автобусные перевозки составляет Т90; на экспресс-автобусные перевозки – Т150. Тарифы на пассажирские перевозки в пригородном сообщении составляют: в 1-й транспортной зоне – Т90, во 2-й – Т200, в 3-й транспортной зоне – Т300, в 4-й – Т400.