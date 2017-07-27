В СКО задержали 17 нелегалов из Узбекистана, направлявшихся в Россию на заработки

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Петропавловск. 27 июля. КазТАГ – 17 граждан Узбекистана, направлявшихся в Россию на заработки, задержаны в Северо-Казахстанской области за нарушение миграционного законодательства РК, сообщили в пресс-службе областного ДВД.
«В ходе очередного рейда сотрудниками специального отдельного взвода по борьбе с незаконной миграцией ДВД СКО на контрольном пункте «Западный» была проверена автомашина Toyota HiAce под управлением жителя Астаны. При проверке пассажиров микроавтобуса было установлено 17 граждан Республики Узбекистан, у которых имелись документы, однако миграционные карточки были просрочены. Эти граждане следовали в Российскую Федерацию на заработки», — говорится в сообщении.
Как уточняется, нарушение миграционного законодательства выразилось в пребывании на территории Казахстана без регистрации свыше 3-х суток после истечения 5-ти календарных дней, установленных законодательством для регистрации, а также в уклонении от выезда в течение периода, превышающего трое суток после истечения срока, указанного при регистрации в миграционной карточке.
В отношении иностранцев были собраны административные материалы по ст. 517 Кодекса РК об административных правонарушениях и переданы в суд.
Всего с начала года сотрудниками специального отдельного взвода по борьбе с незаконной миграцией ДВД за нарушения законодательства к административной ответственности привлечены 1558 иностранцев, из них 1536 – граждане СНГ. По решению суда за пределы страны выдворены 72 иностранца.
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