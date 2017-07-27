В СКО задержали 17 нелегалов из Узбекистана, направлявшихся в Россию на заработки

Петропавловск. 27 июля. КазТАГ – 17 граждан Узбекистана, направлявшихся в Россию на заработки, задержаны в Северо-Казахстанской области за нарушение миграционного законодательства РК, сообщили в пресс-службе областного ДВД.

«В ходе очередного рейда сотрудниками специального отдельного взвода по борьбе с незаконной миграцией ДВД СКО на контрольном пункте «Западный» была проверена автомашина Toyota HiAce под управлением жителя Астаны. При проверке пассажиров микроавтобуса было установлено 17 граждан Республики Узбекистан, у которых имелись документы, однако миграционные карточки были просрочены. Эти граждане следовали в Российскую Федерацию на заработки», — говорится в сообщении.

Как уточняется, нарушение миграционного законодательства выразилось в пребывании на территории Казахстана без регистрации свыше 3-х суток после истечения 5-ти календарных дней, установленных законодательством для регистрации, а также в уклонении от выезда в течение периода, превышающего трое суток после истечения срока, указанного при регистрации в миграционной карточке.

В отношении иностранцев были собраны административные материалы по ст. 517 Кодекса РК об административных правонарушениях и переданы в суд.