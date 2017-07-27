Казахстанские туристы в Анталье не могут вернуться домой по вине турецкого авиаперевозчика

Астана. 27 июля. КазТАГ – 30 казахстанских туристов в Анталье не смогли вовремя вылететь в Стамбул по вине недобросовестного турецкого авиаперевозчика Onur Air, 10 из них до сих пор не могут вернуться в Алматы, сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

«26 июля в 12 часов дня около 100 пассажиров из разных стран, в том числе 30 казахстанских туристов, должны были вылететь из Антальи в Стамбул. Далее у казахстанцев был запланирован вылет в Алматы. Но по неизвестным пока причинам рейс авиакомпании Onur Air был отложен сначала на два часа, и в последующем переносился каждые два часа, а ближе к полуночи и вовсе был отменен. Всем несостоявшимся пассажирам без объяснения причин просто вернули багаж и объявили об отмене рейса в Стамбул», — написал А.Жайнаков на своей странице в Facebook в четверг.

В результате, не добившись от представителей турецкой авиакомпании объяснений, около 20 казахстанских граждан самостоятельно отправились в Стамбул, а 10 туристов, включая малолетних детей, у кого не было с собой достаточно денег, обратились за помощью к консулу Казахстана в Анталье.

«Около полуночи казахстанский дипломат встретился с нашими гражданами и при содействии одной из турецких туристических компаний смог срочно организовать питание и разместить их в гостинице. Попытки связаться с руководством авиакомпании, получить объяснения причин отмены авиарейса и потребовать обеспечения вылета наших граждан в Стамбул пока ничего не дали. Представители авиакомпании также не дают каких-либо справок с подтверждением своей вины в отмене рейса», — добавил А.Жайнаков.

Также сообщается, что в настоящий момент консул Казахстана прорабатывает вопрос организации отправки казахстанцев на родину. По словам консула, многие из них намерены по возвращении подать в суд на турецкую авиакомпанию.