Астана. 27 июля. КазТАГ – Жаркая погода без осадков ожидается в четверг на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, днем порывы 14 м/с, +27+29.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +36+38.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях местами кратковременные дожди с грозами, усиление ветра до 15-20 м/с, возможен град, +24+29, +21+26, +28+33 и +23+28 соответственно; в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях возможен шквал, утром местами туман.

На территории Карагандинской области местами небольшие кратковременные дожди с грозами, местами усиление ветра 15-20 м/с, +30+35. В Восточно-Казахстанской области местами кратковременные дожди, грозы, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с, шквал, +33+38.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях сохраняется погода без осадков, +33+38, +37+42 и +37+42 соответственно; в Жамбылской и Кызылординской областях местами возможно усиление ветра 15-20 м/с, пыльные бури. В Алматинской области ясно, осадков не ожидается, +34+39.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях синоптики также прогнозируют ясную погоду без осадков, воздух прогреется в регионах до +37, +32, +38 и +32 соответственно.

В Южно-Казахстанской и Кызылординской областях, местами в Карагандинской, Жамбылской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие сутки в связи с повышенным температурным фоном на отдельных горных реках Алматинской области ожидается увеличение водности. На юге и востоке республики будут наблюдаться колебания водности.