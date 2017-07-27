ФРС США сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне 1-1,25%

Алматы. 27 июля. КазТАГ – Комитет по открытым рынках Федеральной резервной системы США сохранил процентную ставку на прежнем уровне 1-1,25% годовых, сообщает РБК.

«По итогам двухдневного заседания комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС США оставил базовую процентную ставку без изменения – на уровне 1–1,25% годовых», — говорится в публикации со ссылкой на сайт американского регулятора.

В коммюнике июльского заседания отмечается, что потребительская инфляция в США замедлилась, оказавшись ниже целевого уровня ФРС в размере 2% годовых. В июне индекс потребительских цен в стране составил всего 1,6% в годовом выражении, тогда как консенсус-прогноз предполагал показатель на уровне 1,7%.

ФРС также подчеркивает, что в ближайшей перспективе годовая инфляция будет оставаться ниже целевого уровня регулятора, однако на среднесрочном горизонте она все же сможет достичь 2%. Таким образом, отмечает РБК, в своем заявлении FOMC в очередной раз увязал сроки и масштабы будущего изменения процентной ставки с динамикой потребительской инфляции и рынка труда. При этом комитет не стал подтверждать свое намерение повысить процентную ставку еще один раз до конца 2017 года.

Также ФРС воздержалась от комментариев по поводу примерных сроков начала сокращения активов на балансе, объем которых после стимулирующих программ достиг $4,5 трлн.

«Комитет рассчитывает начать осуществление своей программы нормирования баланса в ближайшее время, при условии, что экономика будет развиваться в тех пределах, как и ожидалось», — говорится в коммюнике.

РБК напоминает, что о планах по сокращению активов Федрезерв сообщил по итогам предыдущего, июньского, заседания. Предполагалось, что сокращение объемов казначейских госбумаг составит $6 млрд в месяц и будет увеличиваться на эту сумму каждый квартал до тех пор, пока не достигнет $30 млрд в месяц. По ипотечным бумагам федеральных агентств сокращение объема реинвестирования составит $4 млрд в месяц и будет увеличиваться этим же шагом каждый квартал, пока не составит $20 млрд в месяц.

Между тем решение Федрезерва полностью совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, большинство из 41 опрошенного экономиста рассчитывали на повышение ставки не раньше чем в декабре. Рынок фьючерсов на ставку ФРС, торгующихся на чикагской бирже CME, 26 июля оценивал вероятность ужесточения монетарной политики на этом заседании всего лишь в 3,1%.