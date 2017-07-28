Алматы. 28 июля. КазТАГ – 45 человек эвакуированы из-за пожара в многоэтажке в алматинском мкр. «Кокжиек», сообщили в ДЧС города.

«28 июля в 11.15 на пульт «101» ДЧС Алматы поступило сообщение о горении квартиры по адресу: Жетысуский район, мкр. «Кокжиек», дом №56. Пожарные расчеты на месте. Производят тушение пожара», — сообщила официальный представитель ДЧС города Сандугаш Баймухамбетова в пятницу.