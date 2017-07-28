45 человек эвакуированы из-за пожара в многоэтажке в алматинском мкр. «Кокжиек»

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Алматы. 28 июля. КазТАГ – 45 человек эвакуированы из-за пожара в многоэтажке в алматинском мкр. «Кокжиек», сообщили в ДЧС города.
«28 июля в 11.15 на пульт «101» ДЧС Алматы поступило сообщение о горении квартиры по адресу: Жетысуский район, мкр. «Кокжиек», дом №56. Пожарные расчеты на месте. Производят тушение пожара», — сообщила официальный представитель ДЧС города Сандугаш Баймухамбетова в пятницу.
По ее информации, эвакуированы 45 человек, из них 10 детей, 1 спасен.
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