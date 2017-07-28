Старая гвардия уходит, а молодая оказалась совсем не гвардией 28.07.2017 12:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 157 1 Политолог Максим Казначеев о падении эффективности правящей элиты из-за отсутствия конкурентного политического процесса comments powered by HyperComments Похожие материалы: «Старая гвардия» президента уходит на пенсию Молодая девушка обманывала детей и снимала с них золотые изделия «Можно ли ожидать развития «казахизации» в гуманитарной сфере, дальнейшего формирования «национальных скреп»?». «Социальная бомба из-за земли может рвануть в любой момент». «Казахстан — страна пустынь» звучит совсем иначе»