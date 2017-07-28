Старая гвардия уходит, а молодая оказалась совсем не гвардией

Политика 157 1
Политолог Максим Казначеев о падении эффективности правящей элиты из-за отсутствия конкурентного политического процесса

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