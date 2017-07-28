40-градусная жара сохранится на юге и западе Казахстана в выходные

Астана. 28 июля. КазТАГ – 40-градусная жара сохранится на юге и западе Казахстана 29-31 июля, сообщает РГП «Казгидромет».

«На юге, юго-востоке и юго-западе Казахстана в выходные дни сохранится очень жаркая погода без осадков. В дневные часы столбики термометров достигнут плюс 35…40º, местами 43ºС», — говорится в прогнозе синоптиков в пятницу.

На западе Казахстана с прохождением атмосферного фронта 31 июля ожидается спад жары, но в выходные синоптики прогнозируют местами +37+41º.

«По-летнему теплая погода, местами с грозовыми дождями, при грозе со шквалистым ветром, ожидаются в северных, центральных и восточных районах республики», — сообщает «Казгидромет».

Отмечается, что температура воздуха на всей территории Казахстана ожидается выше климатической нормы на 3-7ºС.