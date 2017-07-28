Экс-руководителя облздрава Мангистау освободили из-под стражи

Актау. 28 июля. КазТАГ — Экс-руководителя управления здравоохранения Мангистау Марал Кадыр освободили из-под стражи, сообщает корреспондент КазТАГ.

«27 июля в Актауском городском суде рассмотрели прошение М.Кадыр об отсрочке отбывания наказания в связи с воспитанием несовершеннолетней дочери. По решению суда ее освободили из-под стражи», — сообщила пресс-служба Мангистауского областного суда.

Как отметила представитель суда Гаухар Нурханова, согласно п.1 ст.74 УК РК (отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей), осужденным женщинам, имеющим малолетних детей, суд может отсрочить исполнение наказания до 5 лет, но не более чем до достижения ребенком 14-летнего возраста. В связи с этим суд удовлетворил апелляцию М.Кадыр и принял решение отсрочить ей приговор до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

Напомним, 5 мая Актауский городской суд приговорил М.Кадыр к 7 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима с конфискацией имущества, за вымогательство денежных средств у главврачей по ст.366 ч.3 п. 1, 4 (неоднократное получение лицом, занимающим ответственную государственную должность, взятки путем вымогательства).

Позже, 15 июля, постановлением Мангистауского областного суда этот приговор был изменен с применением ч.4 ст.55 УК РК, ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

При этом в суде отметили, что остальная часть приговора осталась без изменений.

По версии следствия, М.Кадыр требовала у своей подчиненной взятку в размере Т30 тыс., а также 15 тыс. от жительницы Актау за содействие в лечении ее внука. Также она запросила Т100 тыс. с главного врача Актауской городской поликлиники №1, угрожая увольнением в случае отказа платить указанную сумму. Четвертый эпизод был связан с главным врачом противотуберкулезного диспансера. По материалам дела, с него первый руководитель потребовала $200 за желание сохранить свою должность.