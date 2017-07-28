Казахстанцев предупредили об опасности заражения гепатитом в салонах красоты и у стоматологов

Астана. 28 июля. КазТАГ — Арсен Аскаров . Посещение салонов красоты и стоматологий увеличивает риск заражения гепатитом, сообщила президент ассоциации International Hepato Transplant Group Кульпаш Калиаскарова.

«Проведение таких манипуляций, как педикюр-маникюр с нарушением целостности кожных покровов. Имеется высокий риск заражения крови. Быть осторожным при посещении сферы красоты – салоны. Парикмахерские, стоматологии… Четко задать вопрос мастеру, который проводит манипуляцию, услугу: а проходит ли обработку это оборудование? Посмотреть на внешний вид мастера, на сам салон. Сомнительные медицинские центры, одноразовые инструменты, перчатки, маску», — сказала К. Калиаскарова на пресс-конференции по вопросам вирусных гепатитов в пятницу.

По ее словам, основная проблема распространения гепатита заключается в том, что эта болезнь может протекать бессимптомно для человека.

«Вирусные гепатиты коварны тем, что они «молчаливы». Вирус может никаким образом себя не проявлять. Человек чувствует себя абсолютно здоровым. В этом проблема. И печень – это ведь ресурсный орган… 20% работают так, как 100%-ная печень, и она может быть в абсолютной норме. В этом коварство. Недаром вирусный гепатит называют «ласковым убийцей», потому что он никаким образом не тревожит человека», — отметила К. Калиаскарова.

По данным национального регистра больных гепатитами В и С, сейчас в Казахстане болеют более 42 тыс. человек, с 2011 года пролечено более 60 тыс. больных.