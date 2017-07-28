6 человек обратились за медпомощью в результате пожара в алматинском мкр. «Кокжиек»; 4 госпитализированы – горздрав

Алматы. 28 июля. КазТАГ – 6 человек обратились за медпомощью в результате пожара в алматинском мкр. «Кокжиек»; четверо детей, сообщила пресс-служба управления здравоохранения города.

«28 июля в 11.20 на пульт скорой поступил вызов о пожаре по адресу: мкр.Кокжиек. На место пожара выехали 4 бригады скорой медицинской помощи. За медицинской помощью обратились шесть человек, из них четверо детей и двое взрослых», — говорится в сообщении в пятницу.

Дети были доставлены в Центр детской неотложной медицинской помощи. В результате в стационар были госпитализированы в отделение токсикологии трое детей в возрасте 1 года, 5-ти и 13-ти лет с диагнозом «острое отравление угарным газом, состояние средней степени тяжести». Четвертый ребенок в возрасте 11 месяцев после проведенных обследований направлен на амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства.

«На месте пожара за скорой помощью обратились двое взрослых, одному из пострадавших была оказана медицинская помощь на месте, даны рекомендаций, направлен на амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства. Второй пострадавший был доставлен в Больницу скорой неотложной помощи, в приемном покое пациент был обследован специалистами клиники и выставлен диагноз «острое отравление угарным газом, состояние легкой степени тяжести», направлен на амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства», — добавили в горздраве.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в многоэтажке в алматинском мкр. «Кокжиек» двое детей получили отравление угарным газом и были госпитализированы в Детскую городскую клиническую больницу.

Напомним, пожар в квартире на 4 этаже 5-этажного жилого дома в мкр. «Кокжиек» произошел сегодня в 11.15. Локализован в 12.05 и ликвидирован в 12.47. Площадь пожара – 20 кв. м. По данным ДЧС, были эвакуированы 45 человек, из них 10 детей, 1 спасен.