Вопрос о закрытии колонии особого режима в СКО обещают решить до конца года

Петропавловск. 28 июля. КазТАГ — Вопрос о закрытии колонии особого режима в Северо-Казахстанской области остается открытым, сообщил начальник 7-го управления прокуратуры СКО Руслан Мамбетов.

«Вопрос о закрытии исправительного учреждения ЕС 164/4 пока открыт, и до конца этого года уже точно будет известно, будет ли оно закрыто», — сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что в колонии, основанной в начале 1950-х годов, «условия, конечно, неудовлетворительные», но «все, что можно, максимально делается».

К примеру, решен вопрос с водообеспечением.

«На это было выделено 30 млн тенге из местного бюджета, и жители поселка Горный, основная масса которых работает в этом учреждении, и заключенные получают воду, качество которой стало гораздо лучше», — подчеркнул прокурор.

В то же время проблема нехватки медработников пока не решена.

«Даже в учреждениях гражданского здравоохранения не хватает врачей, не говоря о колониях. Конечно, выпускник медколледжа или медакадемии не горит желанием пойти в «Жаман». Но те медработники, которые там находятся, — настоящие профессионалы. И помощь, которая необходима заключенным, оказывается незамедлительно. Если нужна помощь не срочная, есть график, по которому осужденные вывозятся в те или иные медучреждения – в Есильскую районную больницу, даже в Петропавловск на МРТ», — отметил руководитель управления.

Он подчеркнул, что против закрытия колонии выступают жители пос. Горный Есильского района, в котором она расположена.

«Там более 100 домов, и люди живут за счет этого учреждения, в семье по три-четыре человека работают там на разных должностях», — пояснил Р.Мамбетов.

Однако, по его словам, есть ряд моментов, которые и говорят о необходимости переноса колонии.

«Те же соображения антитеррористической безопасности – удаленность от областного центра, устаревание инженерно-технической инфраструктуры и т.д. Все это влияет. На уровне республики решат в конечном итоге, как лучше. В случае, если колония будет закрыта, то осужденные будут этапированы в одно из учреждений особого режима республики, поскольку в СКО нет колоний особого режима», — проинформировал прокурор.

Исправительное учреждение ЕС-164/4 особого режима находится в пос. Горный Северо-Казахстанской области, у подножия горы Жаман-сопка. Здесь отбывают наказание жестокие убийцы, насильники и рецидивисты.

До 1997 года колония специализировалась на добыче гранита на близлежащем месторождении. Однако после побега двоих заключенных, которые убили троих конвоиров и пятерых местных жителей, работу заключенных за территорией колонии запретили.

В октябре 2014 года комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК сообщил, что в целях оптимизации пенитенциарной системы изучается вопрос о ликвидации некоторых исправительных учреждений, в том числе и «Жамана», как называют ее в народе. Заключенные неоднократно жаловались на условия содержания и даже устраивали акцию протеста.

Однако позже было принято решение оставить колонию особого режима на прежнем месте.