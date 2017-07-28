Несение службы на блок-постах и конвоирование гуманитарных грузов отработают казахстанские миротворцы на учении «Степной орел-2017»

Астана. 28 июля. КазТАГ – Несение службы на блок-постах и конвоирование гуманитарных грузов отработают казахстанские миротворцы на международном миротворческом тактико-специальном учении «Степной орел-2017», сообщила пресс-служба министерства обороны РК.

«В настоящее время на базе учебного центра «Илийский» с личным составом казахстанского миротворческого батальона проводятся занятия по миротворческой подготовке под руководством инструкторов Великобритании и США. На сегодняшний день личный состав батальона активно готовится к проведению учения – разворачиваются лагеря беженцев, штабы и базы, личный состав проходит инструктаж на занятиях», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Как уточняет минобороны, в рамках учения казахстанские миротворцы отработают задачи по несению службы на блок-постах, сопровождению и конвоированию vip-персон и гуманитарных грузов, ведению переговоров с ключевыми должностями, патрулированию и доминированию на местности населенных пунктов, разминированию полей, дорог, очистке и обеспечению водой, а также оказанию первой медицинской помощи.

«Активная фаза учения «Степной орел» пройдет 3 августа», — напомнили в ведомстве.

Как сообщалось, 22 июля на базе учебного центра «Илийский» стартовал второй этап тактико-специального миротворческого учения «Степной орел-2017», основной целью которого является отработка элементов по поддержанию мира и реагированию на кризисные ситуации, подготовка к участию в операциях, проводимых ООН и НАТО, достижение оперативной совместимости с силами и средствами Альянса. В качестве наблюдателей принимают участие представители Вооруженных сил США, Великобритании и Северной Ирландии, Турции, Таджикистана и Кыргызстана.

Вторая фаза учения «Степной орел-2017» продлится до 4 августа.