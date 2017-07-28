Алматы. 28 июля. КазТАГ — Динара Жаркеева. В Китае скончался казахстанский актер Алексей Шумский, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел (МИД) РК Ануар Жайнаков.

«Со стороны посольства была оказана вся необходимая помощь, в том числе финансовая. Тело транспортировали из Урумчи в Казахстан при содействии наших дипломатов. Казахстанец прибыл в Китай в составе туристической группы», — сказал А. Жайнаков в пятницу.

По его информации, актеру стало плохо еще при пересечении границы, несмотря на это он продолжил путешествие. В Китае он впал в кому, а позже скончался.