Алматы. 28 июля. КазТАГ — Динара Жаркеева. В Китае скончался казахстанский актер Алексей Шумский, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел (МИД) РК Ануар Жайнаков.
«Со стороны посольства была оказана вся необходимая помощь, в том числе финансовая. Тело транспортировали из Урумчи в Казахстан при содействии наших дипломатов. Казахстанец прибыл в Китай в составе туристической группы», — сказал А. Жайнаков в пятницу.
По его информации, актеру стало плохо еще при пересечении границы, несмотря на это он продолжил путешествие. В Китае он впал в кому, а позже скончался.
Как сообщали СМИ, 43-летний актер темиртауского театра юного зрителя А. Шумский поехал в Урумчи в отпуск по групповой визе 21 июля. Внезапно ему стало плохо и актер впал в кому. В больницу казахстанец попал с сильной интоксикацией организма.comments powered by HyperComments