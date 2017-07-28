Расследованием суицида подозреваемого в нападении на полицейского в Караганде займется спецпрокуратура

Алматы. 28 июля. КазТАГ – Расследование дела по факту суицида водителя, подозреваемого в нападении на полицейского в Караганде, будет вести спецпрокуратура, сообщил старший помощник генерального прокурора РК Думан Кожахметов.

«Следствие по факту доведения до самоубийства А.Жумкешова будет вести прокуратура Карагандинской области», — написал Д.Кожахметов на своей странице Facebook.

Напомним, 23 июля начальник отделения криминальной полиции Михайловского ОП Карагандинской области заметил автомашину, которая виляла из стороны в сторону и остановилась у обочины. Сотрудник полиции подъехал к указанной автомашине, сделал замечание водителю, на что тот ответил нецензурной бранью. Полицейский почувствовал, что от водителя исходит запах алкоголя, и с целью предотвращения дорожно-транспортного происшествия попытался изъять ключи от автомашины, однако водитель «напал на офицера полиции, нанеся ему несколько ударов».

По данным ДВД области, после инцидента нарушитель был доставлен в Михайловский ОП и освидетельствован. В отношении него был составлен административный протокол, его автомашина была поставлена на стоянку отдела полиции. В отношении водителя также был собран материал по ст.293 (хулиганство) УК РК и зарегистрирован в ЕРДР. В дальнейшем от задержанного было взято обязательство о явке, и он был отпущен домой.

Между тем на следующий день тело водителя с огнестрельным ранением было обнаружено в гаражном массиве 14-го микрорайона Караганды. В ходе осмотра места происшествия был изъят обрез двуствольного охотничьего ружья, а при осмотре квартиры погибшего – предсмертная записка, в которой, согласно размещенной матерью погибшего на Facebook информации, он обвинил в своей смерти начальника уголовного розыска и 4-х оперуполномоченных 14-го микрорайона.