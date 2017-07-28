В управлении пассажирского транспорта Астаны отказались комментировать причины увольнения главы «Астана LRT»

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Астана. 28 июля. КазТАГ – Оксана Скибан. В управлении пассажирского транспорта Астаны отказались комментировать причины увольнения главы ТОО «Астана LRT» Талгата Ардана.

«Я не могу комментировать (причину увольнения – КазТАГ), я могу сказать, что его сняли с должности и назначили другого человека», — сказали в управлении корреспонденту КазТАГ в пятницу.

Как уточнили агентству, Т. Ардан был освобожден от должности вчера и на его место назначен другой человек.

«Это заместитель председателя правления Акжанова Жанна Абдиловна. Она пока временно исполняющая обязанности компании», — пояснил собеседник.

Ранее сообщалось, что аким Астаны Асет Исекешев объявил выговор Т.Ардану за проблемы с парковкой на железнодорожном вокзале столицы.

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