В управлении пассажирского транспорта Астаны отказались комментировать причины увольнения главы «Астана LRT»

Астана. 28 июля. КазТАГ – Оксана Скибан . В управлении пассажирского транспорта Астаны отказались комментировать причины увольнения главы ТОО «Астана LRT» Талгата Ардана.

«Я не могу комментировать (причину увольнения – КазТАГ), я могу сказать, что его сняли с должности и назначили другого человека», — сказали в управлении корреспонденту КазТАГ в пятницу.

Как уточнили агентству, Т. Ардан был освобожден от должности вчера и на его место назначен другой человек.

«Это заместитель председателя правления Акжанова Жанна Абдиловна. Она пока временно исполняющая обязанности компании», — пояснил собеседник.

Ранее сообщалось, что аким Астаны Асет Исекешев объявил выговор Т.Ардану за проблемы с парковкой на железнодорожном вокзале столицы.