Сделка между КМГ и китайской China Energy получила одобрение румынских властей

Астана. 28 июля. КазТАГ — Сделка между АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) и китайской China Energy Company Limited получила согласование румынских властей, следует из сообщения KMG International (KMGI).

«Группа KMGI уведомляет о принятом решении румынских властей одобрить сделку, заключенную в конце 2016 года, между ее единственным акционером – казахстанской нефтегазовой компанией АО «НК «КазМунайГаз» и китайской компанией China Energy Company Limited (CEFC)», — говорится в сообщении.

По словам генерального директора группы KMGI Жаната Тусупбекова, завершение сделки будет способствовать последующему расширению деятельности компании KMGI в Восточной и Западной Европе, а также других регионах мира.

«Создаваемое совместное предприятие сможет воспользоваться преимуществами энергетического потенциала Казахстана и финансовых ресурсов Китая для расширения своей деятельности на всем пространстве глобального проекта «Один пояс — Один путь». Проект представляет исключительные возможности для расширения деятельности KMGI на территории Республики Казахстан… Отдельное внимание будет уделено проектам в Румынии – стране, где расположены основные активы группы KMGI. В целом стоит отметить, что такой глобальный проект будет иметь мультипликативный социально-экономический эффект для всех стран-участниц – Казахстана, Румынии и Китая», — поясняется в информации.

«Группа KMGI становится платформой для стратегического партнерства в области энергетики в Восточной и Западной Европе. Партнерство позволит улучшить операционно-финансовые результаты группы KMGI в последующем периоде и расширить деятельность и операции, осуществляемые КМГ и CEFC на международном уровне», — подчеркивается в пресс-релизе.

Как уточняется, доли КМГ и CEFC в капитале нового совместного партнерства, основанного на деятельности KMGI, составят 49% и 51% соответственно.

Напомним, в декабре 2016 года была подписана сделка между КМГ и CEFC о приобретении последней 51%-ной доли акций в группе KMGI, владеющей и осуществляющей операции по переработке, трейдингу и реализации нефтепродуктов через собственную сеть автозаправочных станций Rompetrol в Румынии, Болгарии, Молдове, Грузии, а также через своих партнеров в Черноморском регионе.

В рамках получения необходимых согласований по завершению данной сделки компания CEFC направила ряд запросов в компетентные органы Румынии и получила согласия Высшего совета национальной безопасности и антимонопольного комитета Румынии на совершение сделки по покупке контрольного пакета акций группы KMG International. Согласования, полученные от компетентных органов Румынии, являются важным этапом процесса завершения транзакции.

По завершении оставшихся юридических формальностей ожидается, что сделка будет окончательно закрыта осенью текущего года.

В соответствии с соглашением между КМГ и CEFC китайская компания берет на себя ряд обязательств, в том числе осуществление инвестиций в разработку новых проектов в Румынии, Европейском союзе и странах «Нового шелкового пути» из Китая в Европу. В то же время КМГ продолжит поставку нефти дочерней компании KMGI для обеспечения поддержки и расширения своих основных операций в Европе.